Venta particular de Gonzalo Ferro Propiedades este jueves

25 febrero, 2026 0

Este jueves se llevará a cabo una nueva venta particular, realizada por Gonzalo Ferro Inmobiliaria, a partir de las 9:00 en Mitre 542, por cuenta y orden de sus dueños.

Habrá juego de mesa con 4 sillas, amplio modular con biblioteca, mesa ratona, mesa comedor, juegos de sillones, cama de 2 plazas, silla de oficina, equipo de música, cuadros, tv de 32 Samsung, lámparas hierro y mucho más.

Las ventas, por orden de llegada, serán al contado más 10% de comisión.

Por consultas, dirigirse a Suipacha 147 o al teléfono 2983 551209

Facebook e Instagram@gonzaloferropropiedades

