Ventajas en costos y empleo para 9 personas: así funciona la Hormigonera municipal de San Cayetano

Con una dotación de 9 personas, que incluye al plantero, los 6 trabajadores que desarrollan las labores de pavimentación y los dos choferes de los camiones que se dedican específicamente al traslado de materiales, funciona desde hace 10 años una Planta Hormigonera en la Municipalidad de San Cayetano. Según explicó hoy quien tiene a cargo los aspectos técnicos de esta actividad, el ingeniero Luis Pérez -que era secretario técnico municipal cuando se adquirió la planta en Córdoba- su instalación ha tenido numerosas ventajas para la realización de obras de pavimento en la localidad, entre ellas menores costos.

“En San Cayetano no hay empresas constructoras, por lo que no contamos con nadie que haga este tipo de obras; durante años, la pavimentación se hizo con personal municipal, con un trompo en el que se dosificaba el hormigón por volumen, y se trasladaba en camiones comunes. Para mejorar la calidad de estos trabajos y conservar la fuente laboral para las personas que los hacían, se decidió comprar la planta en 2012”, explicó.

El Municipio planifica cada año las cuadras a pavimentar, que el año pasado fueron seis, y este año serán siete en total, con recursos propios. Este tipo de programas se amplían si se consigue financiación provincial o nacional, y puede llegar, como en algún caso, a 25 cuadras. Además, en una localidad que tiene pavimento de hormigón -salvo la avenida de ingreso- se llevan a cabo, durante todo el año, trabajos de bacheo y reparaciones, y además en este momento se trabaja en la pavimentación de boxes del circuito de Independiente. “De esta manera vamos haciendo una cierta cantidad de cuadras que no deja de ser importante para las dimensiones de la localidad, sin descuidar el mantenimiento del pavimento existente”, sostuvo Pérez.

El cemento se compra en Cemento Avellaneda puesto en planta, mientras que los agregados se adquieren en cantera, y se trasladan con camiones propios. “Usamos camiones de la Dirección Vial, y con ellos se transportan los materiales necesarios: la piedra desde Chillar, y la arena desde Orense”, explicó.

“Nos ha dado muchos beneficios esta planta, por la forma en que la manejamos tenemos un costo por cuadra mucho más barato; está claro que una empresa tiene que tener beneficios, y un Municipio no incluye entre sus ítems algunos de los que tiene que considerar necesariamente un privado. De esta manera hemos podido trabajar en la pavimentación de manera constante, y la idea es seguir realizando el mantenimiento necesario para que la localidad siga siendo transitable”, completó.

