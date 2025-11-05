Vento Inmobiliaria: Venta particular en Balcarce 189

5 noviembre, 2025 0

La martillera Andrea Pérez, una de las titulares de Vento Inmobiliaria, difundió a través de LU 24 la nueva venta particular que realizarán este jueves, en Balcarce 189, a partir de las 9:00.

Juegos de comedor estilo español, de dormitorio, placard de melamina, heladera con freezer, juego de sillones Berger, modular, cómoda, chifonier, mesa antigua extensible de comedor y otros elementos forman parte de la propuesta.

Por consultas, comunicarse al 2983-577477.

