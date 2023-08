(ver video) “Crónicas de un Visionario”, la historia de José María Sáez

Quién fue José María Sáez. Fue un visionario chubutense, con una diversidad de actividades, desde lo comercial, institucional, político y especialmente periodístico, ícono de la prensa gráfica de la provincia.

De un humilde diario en la década del 70, logró llegar a un emporio de la información, con liderazgo incomparable en todo Chubut. Hace más de 10 años que no está con nosotros, pero dejó grabada en alto relieve su enseñanza. Tuve la suerte de acompañarlo casi 15 años en el crecimiento y avance constante del Diario.

El Diario EL CHUBUT fue el mayor soporte que tuve en mi vida profesional y la confianza y responsabilidades que me dio la familia Sáez, la recuerdo día a día. No solo la recuerdo, sino que practico sus enseñanzas. “No había imposibles”, y ese es un lema de vida, guía de mi proceder diario.

Diego Dante Gatica y Matías Kalless escribieron un libro biográfico, excelentemente logrado. Aquí pueden acceder a un video, complemento ideal de la publicación. José Luis Basualdo – Director LU24 Radio Tres Arroyos.

