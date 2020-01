Verano en Balneario Orense: “igual o mejor que durante la primera quincena”

21 enero, 2020 Leido: 26

Balneario Orense comenzó la segunda quincena de enero “igual o mejor que la primera”, según informó por LU 24 el delegado municipal, Eduardo Pecker.

“Tuvimos una visita muy importante de gente, con alrededor del 80 por ciento de los lugares alquilados”, manifestó.

“El tiempo estuvo muy complicado, no tuvimos días lindos, y la gente buscó hacer otras actividades cuando no podía ir a la playa. Ahora esperemos que mejore el clima”, agregó el funcionario.

Respecto al camino de acceso, dijo que “está lindo aunque se ha aflojado un poco por el tránsito intenso del último fin de semana ya que el Balneario estuvo desbordado, como todos lados”.

En materia de seguridad, sostuvo que “se está trabajando bien aunque este año no tuvimos los refuerzos para el Operativo Sol y contamos con el apoyo de Orense”.

