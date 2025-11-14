Verano sin gazebos en playas de Monte Hermoso
El Concejo Deliberante de Monte Hermoso aprobó una ordenanza que impedirá la instalación de estructuras tipo gazebo en su costa, entre las calles Salta y La Garza. La medida, que regirá desde el inicio de la próxima temporada de verano, apunta a evitar la ocupación indebida de la playa y reforzar la seguridad en el sector de baño, dificultando incluso las tareas de vigilancia y rescate, como también representando un riesgo adicional en jornadas de fuertes vientos, donde pueden desprenderse o desplazarse. El municipio será el propio encargado de aplicar las acciones de difusión, señalización y control para asegurar el cumplimiento de la norma durante el verano.
Según explicaron a través de un comunicado en el sitio web del municipio, el crecimiento en el uso de estas estructuras redujo la superficie pública disponible, afectó la libre circulación y complicó el aprovechamiento del espacio común tanto para turistas como para residentes.