El comercio Verde Limón, cumplió 34 años de vida comercial, y su propietaria, Cristina Marconi dijo a LU 24 que “es importante y me siento orgullosa poder llegar a esto, pasando por todas las crisis y todos los momentos y me emociona”.



“Todas fueron crisis diferentes, y en esta está en juego la salud, esto es algo inesperado, genera incertidumbre, más allá que veníamos con el diario del lunes porque sabíamos lo que pasaba en otros lugares en un primer mundo, teníamos esa ventaja, pero hoy por hoy es la salud”, expresó.

También se refirió a su labor con instituciones realizando desfiles: “Mi espíritu fue siempre positiva con ganas, de la misma manera para mí cuando comencé fue ayer y siempre creo que hice todos los años de mi vida dos o tres desfile, eventos para instituciones, pero es mi propio carácter, el que me conoce sabe que me gusta y nunca lo hice por dinero”.

