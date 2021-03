Verdulería “El Monito” ofrece los mejores precios de frutas y verduras, con la calidad de siempre

3 marzo, 2021 Leido: 110

Anticipándose al cambio de estación, y variación de los precios tanto de las frutas como de las verduras, Manuel Vivas, encargado de Verdulería “El Monito”, ubicada en Reconquista y San Lorenzo, comentó en LU24 sobre los precios actualizados y detalles sobre la calidad de los productos según la época.

Como siempre explica con dedicación, el verdulero de “El Monito” explicó que el tema de los precios “depende la temporada, el tema de la verdura por ejemplo, varios artículos tienen el precio bastante bajo porque son de producción local”.

Específicamente indicó que “el tomate aumento un poco, porque hasta que no cambie la luna la planta no larga tomates, si vos vas a un invernadero ahora están las plantas llenas pero de tomates verdes”, por otra parte comentó que el precio del morrón bajo considerablemente, pudiéndose conseguir a sólo 100 pesos el kilo, ya que hay mucha producción en ésta época.

Con respecto a la fruta mencionó “la fruta ahora estamos cambiando, porque están entrando las manzanas nuevas, empieza a caer el precio, hoy el precio está en 80 o 140 pesos”, y en ese sentido añadió “ya empiezan a entrar los cítricos, empezó a entrar mandarina”. Pero el tema de la naranja se complica más, ya que, según explicó Manuel Vivas, está teniendo un valor elevado porque se perdió gran parte de la cosecha por la falta de agua en el norte.

“La papa varia depende el tiempo, cuando hay lluvia no se puede entrar al campo a cargar y se eleva el precio pero muy poco, y cuando no llueve baja” sostuvo el verdulero, y detalló que hoy “estamos en un precio entre 550 y 600 pesos”.

Por otra parte, comentó que “hay alguna variedad de uvas que se empieza a terminar, el durazno también, la ciruela” y explicó que se está terminando la época, de abril en adelante no se consigue buena calidad de esas frutas porque no es la estación de cosecha.

