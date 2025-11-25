Verónica Machado, la ganadora del viaje a Merlo (San Luis) tras el sorteo por la visita de Leda

25 noviembre, 2025 0

Este martes, en los estudios de LU24 Radio Tres Arroyos, Virginia Menéndez, organizadora de la visita de Leda a la ciudad, y Aldo Fratti llevaron adelante el sorteo del bono contribución destinado a cubrir los gastos del evento. La ganadora fue Verónica Graciela Machado, poseedora del número 328, quien obtuvo un viaje a Merlo, San Luis, gentileza de Venecia Viajes y Turismo.

Tanto Menéndez como Fratti destacaron el balance positivo de la convocatoria, que reunió a más de 2.500 personas en el Polideportivo y generó numerosos testimonios de agradecimiento. Subrayaron también el apoyo del municipio, que aportó parte del costo del sonido, y de todas las personas que colaboraron en la logística y venta de bonos.

Al aire, Verónica recibió la noticia con sorpresa y emoción: “Fue una experiencia hermosísima, la primera vez que veía a Leda”, expresó. Próximamente retirará su premio en la radio.

Los organizadores confirmaron que ya trabajan para una nueva visita de Leda a Tres Arroyos en 2025, con varios aspectos de la logística ya encaminados.

