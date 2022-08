Véster: ”Hoy en el boxeo del país, están Castaño y Tito Lemos“

El preparador de boxeadores, Hugo “Ruso“ Véster, dialogó con LU 24 sobre el festival Amateur que se realizará en Club de Pelota el 9 de septiembre:

“El 9 de septiembre habrá un festival Amateur, donde van a pelear chicos de mi gimnasio, de Los Ranchos, de Cepeda y tal vez, Facundo Prado ponga un chico”.

“No hay mucha continuidad de peleas, por lo menos tendría que haber un combate por mes para que los chicos se entusiasmen, igual salimos a pelear afuera, recorremos muchos lugares”, agregó.

“En mi gimnasio tengo 5 o 6 boxeadores en actividad, pero hay 20 que entrenan acá. Tenemos a Eugenia Lemos, que hace un mes ganó el título provincial o bonaerense, y otro chico, Bidán, que está próximo a pelear. En Bahía hay sólo 5 profesionales y en Tres Arroyos, 10”, expresó.

“Estamos de lunes a viernes en el gimnasio y cuando hay una pelea cerca entrenamos los sábados”, añadió.

Con respecto a Tito Lemos, explicó que “deberá tener más continuidad, no sé por qué Rivero no lo hace pelear más seguido, aunque sea que con chicos de acá para que no esté parado, es un diamante que hay que pulir, de mil boxeadores, te sale uno como él. Hoy en el país, están Castaño y Tito. Hay que traer púgiles de países limítrofes para que combatan con Lemos“, finalizó.

