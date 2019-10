Viajará al Vaticano un ex combatiente de Malvinas y repatriará la imagen de la virgen que cargó en una procesión durante al guerra

El ex combatiente de la Guerra de Malvinas, Jorge Palacios, viajará el próximo 30 de octubre al Vaticano, donde será recibido por el Papa Francisco y logrará repatriar la imagen de la Virgen de Luján que fuera utilizada durante una procesión cuando se desarrollaba la guerra.



“Cuando me anoticiaron de la entrega, ya había tratativas de repatriarla desde principios de este año. En febrero me dijeron que era uno de los designados, solamente iríamos el Obispo y yo. Sería algo sencillo y pero luego se suspendió. Después, pensé que no se iba a hacer y hace poco me confirmaron que estaría el Papa Francisco también presente. Esto será el 30 de octubre”, detalló.

Destacó además el veterano de guerra, que “Nuestra virgen, que tuve el honor de llevarla en mis brazos en Malvinas, hoy está en poder de los ingleses y es muy representativo para los veteranos y los argentinos que vuelva al país. La imagen volvería a las 7 de la mañana a Ezeiza el 3 de noviembre. Se haría una caravana hasta Luján y será recibida con todos los honores. Todo el mundo puede participar, inclusive las Fuerzas Armadas. Será histórico y emotivo y tengo el apoyo de muchos veteranos y eso me emociona mucho. La imagen que nos protegió en Malvinas vuelve al país y es tremendo. Quedará en la Basílica y luego empezaría a recorrer el país. Esa es la intención. La primera semana estará en rio negro del 11 al 18. Después ya no sé”.

Palacios, hizo mención a que “La Fe del Centurión, una agrupación, dio cuenta de su existencia allí en Inglaterra. Yo pensé que estaba en Malvinas o en nuestro país, jamás en aquel país. Supongo de habrá llegado allá como trofeo de guerra y después, alguien católico o algo así, la habrá llevado a esa iglesia. Repatriarla supera todo lo otro”.

Jorge, compartió con nuestra emisora el doloroso recuerdo de su participación y entrega durante la Guerra de Malvinas: con voz quebrada dijo que por aquellos años, solo tenía 18 años. “Era soldado clase 63 del Regimiento de Infantería 25 que está cerca de Comodoro Rivadavia, en la localidad de Sarmiento. La madrugada del 4 de mayo, estaba haciendo guardia adentro de mi poso, pero sobresalía medio cuerpo arriba y cayeron dos bombas cerca y la más cercana fue a 5 metros. Me levantó en el aire, me torció la cara, el cuerpo y caí y con mi compañero que dormía, quedamos sepultados totalmente por la tierra, en vida. Queríamos salir y no podíamos. Gritábamos, intentábamos y nos quedábamos sin aire. Nadie escuchaba. A lo último pedí morir, pero no así. Estuvimos más de media hora enterrados. Nos sacaron y rescataron de casualidad y el día 8, Día de la Virgen, hicimos la procesión en honor a ella y yo la tomé en mis brazos junto a mi compañero, y la dejamos en el mismo lugar de la Misa y nunca más habíamos sabido de aquella imagen hasta ahora”.