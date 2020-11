Viajes de egresados: barajan las opciones de reprogramación o devolución

Conforme a las nuevas disposiciones nacionales con respecto a los viajes de egresados, LU24 entabló diálogo con Fabián Romero, representante de Travel Rock.

Romero explicó que las opciones para aquellas familias que ya pagaron el viaje y no pudieron disfrutarlo son la reprogramación o devolución.

Todavía no hay fechas certeras porque no están habilitados los lugares para el turismo, pero se espera que enero las ciudades turísticas se dediquen al turismo particular, y en febrero puedan comenzar a arribar los egresados.

Las empresas de viajes van a tener 12 meses para reprogramar los viajes pendientes, a contar a partir del levantamiento de las medidas de restricción a la circulación.

Con respecto a los protocolos, Romero afirma que “son todos rumores”, ya que no existe un protocolo concreto para poder llevar los viajes a cabo, ya que es complejo organizar a los contingentes tanto en hoteles, lugares gastronómicos, actividades deportivas, o incluso la salida a los boliches bailables que es lo que más atrae a los jóvenes.

