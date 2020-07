Viajó desde Paraguay en bicicleta para conocer Mar del Plata: no lo dejaron entrar

En plena pandemia de coronavirus, un joven viajó desde Paraguay en bicicleta a Mar del Plata para conocer la ciudad, pero no pudo cumplir su sueño: lo pararon en uno de los controles de entrada a la ciudad balnearia y lo mandaron de vuelta a su país.



El hecho ocurrió este jueves en uno de los accesos a Mar del Plata, donde el personal de seguridad lo retuvo. Las únicas alternativas para poder entrar eran hacerse un hisopado en un laboratorio privado o cumplir el período de aislamiento correspondiente que se exige por protocolo. Sin embargo, ninguna de ellas pareció estar a su alcance, por lo que no le quedó otra que darse por vencido y emprender el viaje de retorno.

Según informó el coordinador del Ministerio de Seguridad provincial en Mar del Plata y la Costa, Rodolfo Manino Iriart, el joven pedaleó seis meses para llegar a la ciudad, pero no tenía documentación, ni permisos para quedarse y tendrá que regresar a su país.

