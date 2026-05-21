Vialidad confirmó permiso de tránsito a vehículos livianos por la 228

21 mayo, 2026 24

En un comunicado oficial de transitabilidad emitido este jueves a las 14:15 por Vialidad Nacional, el organismo informó que a consecuencia de la acumulación sobre la Ruta 228, se habilitó un desvío para vehículos livianos en esa vía, en el kilómetro 53 de la misma.

Tránsito Pesado

Se indica asimismo el recorrido que debe realizar el tránsito pesado:

Desde Necochea, ruta provincial 86 hasta Benito Juárez, ruta nacional 3 hasta Gonzales Chaves y desde ahí tomar la 75 hasta la rotonda de Energía en el Km., 54.

Desde Energía, ruta provincial 75 hasta Gonzales Chaves, de ahí la 3 hasta Benito Juárez y luego ruta provincial 86 hasta Necochea.

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