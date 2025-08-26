Vialidad Nacional define el futuro para las rotondas de San Martín – Ruta 3 y Almafuerte – Ruta 228

26 agosto, 2025 0

El lunes se anunció que el municipio ya presentó ante Vialidad Nacional los proyectos para resolver dos de los cruces más conflictivos de la ciudad: San Martín – Ruta 3 y Almafuerte – Ruta 228, para ello LU 24 mantuvo una conversación con el director de Planeamiento Urbano, Nicolás Franganillo, para saber más detalles.

“Desde el inicio de la gestión entendimos que las rutas se convirtieron en una verdadera barrera urbanística dentro de la ciudad. El crecimiento nos obligó a repensar cómo ordenar el tránsito, garantizar la seguridad y mejorar la conexión de los barrios”, explicó Franganillo.

Las obras contemplan un sistema mixto de rotondas con semaforización, similar al implementado en Belgrano y 228, que permitirá ordenar el intenso flujo vehicular y dar seguridad a los peatones.

Ahora, el paso clave depende de Vialidad:

“Tenemos toda la documentación presentada, solo falta que nos autoricen la ejecución. Se trata de una inversión muy importante que deberá afrontar Provincia, porque supera la capacidad económica del municipio”, detalló.

Mientras tanto, Planeamiento Urbano sigue trabajando en la semaforización de otros cruces críticos y en la pavimentación del plan Quinquenal en los barrios.

“Lo más importante es seguir escuchando a los vecinos y dar respuestas concretas. Estas rotondas son un reclamo histórico, y estamos decididos a avanzar”, concluyó Franganillo.

Volver