Vialidad Nacional: Llegaron los primeros despidos al Distrito 19 y preocupa la situación

27 marzo, 2024

Leonardo Di Giacomo, encargado interino de la Jefatura de Distrito 19 de Vialidad Nacional, manifestó, en contacto con LU 24, su preocupación por el futuro del organismo, el que ya ha sufrido despidos.

“Teníamos seis maquinistas especializados que pertenecían a conservación, por lo que se dificulta el mantenimiento de banquinas y también arreglos en la ruta”, dijo Di Giacomo.

Afirmó además que “tenemos una red de 1480 km., aproximadamente, y tres zonas de conservación. En la zona norte donde pertenece Tres Arroyos afortunadamente no sacaron a nadie, pero estamos trabajando con dificultad ante la falta de pago de combustible y estamos retrasados por los insumos para realizar corte de pasto y mantenimiento de rutas”.

“El campamento de Tres Arroyos está funcionando con cuatro personas que resulta insuficiente y si van a seguir recortando llegará un punto en que va a colapsar la zona porque no podemos dar respuestas a tantos kilómetros que tenemos” dijo.

“Estamos en estado de alerta porque oficialmente nos informaron que podría haber mas despidos nosotros somos 150 personas en el distrito” sostuvo y agregó: “el mayor temor nuestro es por la obra pública ya que teníamos tres obras que se encuentran neutralizadas en la ruta 3, y no hay presupuesto para retomarlas y si nos quitan la administración estamos preocupados porque nuestra función primaria es dar la seguridad del usuario y si no podemos cubrir los baches y el mantenimiento de rutina de la calzada, más allá de la obra pública, son los que permiten dar la estructura y creo que se van a empezar a suceder los accidentes y no queremos lamentar victimas de gente que se despiste o tenga vuelcos fatales”.

