Vialidad Nacional: Luis Caputo proyecta despedir hasta un 30 por ciento de la planta de trabajadores

17 febrero, 2025 0

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina denunció que el gobierno de Javier Milei, a través del ministro Luis Caputo, avanza con despidos masivos en Vialidad Nacional, afectando hasta un 30 por ciento de los trabajadores y debilitando la estructura del organismo.

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina se declaró en estado de alerta y movilización ante el ajuste en Vialidad Nacional impulsado por el gobierno de Javier Milei. Durante una asamblea realizada el viernes, los referentes sindicales denunciaron que la administración está ejecutando un plan de despidos masivos, que podría afectar hasta un 30 por ciento de la planta de trabajadores.

“Nos están entregando, compañeros. Nos piden veinte, van veinte. Nos piden treinta, van treinta. Esto es un ataque directo contra nuestra fuente de trabajo y contra la existencia misma de Vialidad Nacional”, expresó un dirigente gremial en medio de la reunión.

El recorte de personal, proyectado por el titular del organismo, Jorge Campoy, no se aplicará en todos los sectores por igual. Según denunciaron los trabajadores, los despidos recaerán sobre los empleados de menor antigüedad, mientras que los nuevos jefes de distrito, contratados bajo la actual gestión, no serán afectados. “Le preguntamos por qué no pone en la lista a los jefes de distrito, a los recién nombrados, y la respuesta fue el silencio”, remarcaron desde el sindicato.

La incertidumbre sobre el futuro de Vialidad Nacional es total. “Nos mintieron. Nos dijeron que íbamos a ser más, pero la realidad es que nos están desmantelando. Nos estamos quedando sin trabajo y sin historia”, lamentó otro de los oradores. Los trabajadores también alertaron sobre un posible cambio en el convenio colectivo que precarizaría aún más su situación, permitiendo reducciones salariales y limitaciones en la estabilidad laboral.

La asamblea terminó con un llamado a la resistencia y la unidad. “No tenemos alternativa más que pelear. Esto no es un rumor, no es una exageración: es la realidad que estamos enfrentando hoy”, concluyeron los referentes sindicales.

Desde el gremio advierten que, de concretarse esta política de ajuste, la estructura de Vialidad Nacional quedaría gravemente debilitada, afectando no solo a los trabajadores, sino también a la capacidad operativa del organismo en todo el país.

