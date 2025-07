Vialidad Nacional publicó informes por mejoras en rutas y autopistas

21 julio, 2025 0

Vialidad Nacional informa que se encuentran publicados en la web oficial del organismo los Informes de Cierre surgidos a partir de las Audiencias Públicas realizadas los días 11, 12 y 13 de junio por los Tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur, Pampa, Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte, correspondientes a la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC).

De la Audiencia Pública realizada por los Tramos Acceso Sur (Autopista Ezeiza -Cañuelas, Autopista Riccheri, Autopista Newbery, Sur (Rutas Nacionales 3 y 205) y Atlántico (Ruta Nacional 226) se recibieron propuestas que incluyen también desde reclamos sobre el estado de las rutas hasta propuestas de nuevas obras y mejoras en los servicios.

Las Audiencias Públicas son espacios institucionales que habilitan la participación ciudadana durante el proceso de toma de decisiones. Personas humanas y jurídicas, autoridades municipales y provinciales, organizaciones, especialistas y la ciudadanía interesada, manifiestan su conocimiento o experiencia respecto al tema y presentan su perspectiva individual, grupal o colectiva. Dichas opiniones, no obstante, su carácter no vinculante, son analizadas adecuadamente para la elaboración del respectivo informe.

En este marco, y en lo que respecta a los denominados Tramo Pampa (RN 5), Tramo Mediterráneo (RN 7 y RN 35) y Tramo Puntano (RN 193, RN 8, RN 36 y A-005), en dicha instancia de participación ciudadana se recibieron propuestas de obras no previstas inicialmente —como accesos, rotondas, variantes y autovías—, que serán evaluadas individualmente en función de su viabilidad técnica y su impacto en las tarifas. También se destacaron planteos vinculados a la necesidad de mejorar el estado de las rutas, fortalecer los servicios de emergencia, implementar controles de peso, y revisar la ubicación de estaciones de peaje.

En cuanto a los Tramos Portuario Sur (RN 9 Y RN 188) y Portuario Norte (RN 9, RN 33 y A-008), las intervenciones recibidas abarcaron también propuestas de obras no previstas de manera preliminar; cuestionamientos a la reducción de móviles de seguridad vial; observaciones sobre el estado actual de los tramos; consultas sobre control de pesos y dimensiones; reclamos sobre la ubicación de estaciones de peaje; y pedidos puntuales no vinculados directamente al objeto de la audiencia.

Todas las observaciones serán consideradas en la elaboración de los pliegos licitatorios definitivos, priorizando aquellas que representen beneficios concretos para los usuarios y con el objetivo principal de mejorar el sistema vial para quienes transitan por estos tramos, sin comprometer la razonabilidad de las tarifas.

Volver