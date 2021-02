Vicente Castelucci: “Al gallo no lo voy a matar por ninguna plata”

Vicente Castelucci, dueño del gallo que tomó protagonismo en las últimas horas en Coronel Pringles, dijo al diario El Orden: “Este chico viene un día y me dice ‘me molesta el gallo’. Al gallo lo tengo porque no tengo para comprarme un despertador, yo soy un tipo bohemio, me gusta ser así. Cuando prendo la luz de la cocina el gallo canta”.

Además, agregó que “Vicente dice ‘vengo por el gallo’ me hace reír, tengo el gallo con 5 gallinas, junto todos los días 4 o 5 huevos. Al gallo no lo voy a matar, me costó 4 mil pesos, no lo voy a hacer por ninguna plata, ya me encariñe con él”.

“Tengo miedo que me lo roben, vino 5 o 6 veces, con el mismo reclamo. Ayer me llagó la multa de 39.950 pesos, primero me pusieron un papel pidiendo que le tapara la cabeza al gallo, yo no le voy a hacer nada, no lo voy a matar, ni mover, y mucho menos pagar la multa” aseguró.

“Un ratito canta, cuando yo apagó la luz de la cocina no canta más, no sé qué le puede molestar” concluyó.

