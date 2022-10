Vicente “Tano” Pernía: “La camiseta de Boca es la más sagrada del mundo”

21 octubre, 2022

El “Tano” Vicente Pernía, a 40 años de su retiro, ex figura, Campeón de América y del Mundo con Boca, estuvo de visita en Tres Arroyos, jugó al Casín en Club de pelota, y habló con LU24 de su vida en el Xeneize y de la actualidad del Club de la Ribera.

“Es un gusto estar en Tres Arroyos, aquí en Club de Pelota, jugando al Billar con amigos, vine por una reunión que tenía y aprovecho para jugar al billar, y disfrutar con los chicos que juegan los torneos allá en Tandil y verlos acá; empecé hace 4 años con el Casín, antes jugaba al Golf , este juego es muy lindo ,de precisión y difícil, es lindo verlo jugar acá a Jorge Liébana, un jugador de primera. Tiene mucha paz para jugar. “dijo.

Cuando se refirió a Boca expresó: “Un recuerdo hermoso que me queda de Boca es el cariño y afecto de toda la gente del club, también el recuerdo del hincha de Boca que sabe que uno dejó en cada práctica y en cada partido el cien por cien, que dejas todo en la cancha mas allá de jugar bien o regular. Tuve la suerte en 10 años en Boca, jamás escuche un silbido o una puteada, hay que jugar como el hincha quiere, no perder. El respeto del hincha es lo principal y te hace ponerte la camiseta en todo momento y cada partido”, agregó.

“Nunca me fui a dormir preocupado por quien tenía que marcar al otro día, pero he marcado a jugadores difíciles: Al negrito Ortiz un jugador excepcional, a Bertoni, a Houseman cuando cambié de punta, al “lobo “Fisher y a Kempes y a Nelinho cuando jugamos la final de la Libertadores con Cruzeiro en el 77, logré anularlo. También ganamos la Intercontinental y fueron de las primeras para el hincha. Para mí la camiseta de Boca es la más sagrada del mundo. El fútbol es la técnica, como al Casín y el Golf, hay días que no te sale, pero las ganas de ganar, eso no te lo saca nadie.” Añadió. Hablando del Boca actual dijo:” No estoy viendo fútbol, me comentaron que le ganó a Gimnasia con lo justo, Boca no viene jugando bien, no es lindo cuando juega no saber si va a ganar a empatar o a perder, eso es inseguridad, decidirse por cual es el equipo titular, pero hay que bancarlo y apoyarlo siempre, lo que deseo es que el domingo gane Boca y seamos Campeones.”

