Víctor Dubovik: La pandemia incentivó la colocación y ornamentación con plantas

Víctor Dubovik, propietario del vivero “El Molino” de Claromecó, mostró su sorpresa por el adelantamiento en la compra de ejemplares para forestar u ornamentar espacios, ya que la demanda se incrementó mayormente en el mes de noviembre, cuando anteriormente ocurría en el último mes del año.

Dubovik hablò a su vez del incremento en los precios como mínimo un doble, en el mercado, tanto en plantas como de macetas: “fue todo muy repentino y entonces impresiona más; comenzó en la temporada de plantación y demás, pero la gente compra igual, ha cambiado mucho el sentido de ánimo de la gente, es como que ya no le preocupa gastar”.

“Yo no sé si es una necesidad porque cuando los fines de semana largo se dedicaba la gente a cuidar o renovar sus plantas, para pasar un tiempo agradable, arreglando los jardines, y le han dado mayor importancia en este tiempo de pandemia”

Las ventas, estimó Víctor, “habían bajado un poco en relación a noviembre, cosa que no es no usual, porque noviembre no fue nunca un gran mes, y este año se dio más en ese mes, que en diciembre; el precio de las macetas subió, porque en las de plástico son en base a petróleo y las de fibrocemento levantan costos porque es trabajo, pero si comparamos con que dos kilos de carne valen unos mil pesos, creo que hemos perdido el sentido del valor de nuestra plata”.

