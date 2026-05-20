Victoria Gianelli, licenciada en fonoaudiología, en plena actividad profesional

20 mayo, 2026

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Victoria Gianelli, licenciada en fonoaudiología, en plena actividad profesional

Victoria Gianelli, fonoaudióloga egresada del Instituto Superior de Formación Docente Nº 33 y licenciada por la Universidad Nacional de La Plata, ha habilitado su propio consultorio.

Actualmente se desempeña en el área de evaluación e intervención del lenguaje y la comunicación en niños, adolescentes y adultos, abordando cada proceso desde una mirada integral, personalizada y centrada en las necesidades de cada individuo.

Se considera fundamental el acompañamiento interdisciplinario y el trabajo conjunto con las familias y los distintos entornos de desarrollo.

Dice la profesional: “Me encuentro en constante capacitación y actualización profesional, con el compromiso de brindar una atención basada en la escucha, el respeto y el crecimiento continuo. Por consultas llamar al 2983 50 60 37