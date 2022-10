Victoria Larriestra pide disculpas: “desde ningún lugar tuve intenciones de cancelar el Rural Bike de la Escuela 13”

19 octubre, 2022

A raíz de la suspensión de la competencia de Rural Bike que la Escuela 13 iba a realizar este domingo, la concejala vecinalista Victoria Larriestra, a través de una nota enviada a LU 24, pidió disculpas, negó haber cuestionado a la organización y sostuvo que puso “a consideración el debate de generar condiciones para fomentar y visibilizar a las mujeres en el ámbito deportivo tresarroyense con igualdad de oportunidades y posibilidades respecto a los hombres”.

“Algunas mujeres desean iniciar la carrera en consonancia con los hombres, y teniendo conciencia de que mi lugar como funcionaria exige de mi parte hacer partícipe las voces de todos y todas aquellos/as que me referencian una inquietud; consideré pertinente proponer el debate para realizar los cambios necesarios en la carrera de este año para garantizar la incorporación de la perspectiva de género y encontrar una posibilidad concreta y real de seguir avanzando en este camino (paradigma) libre de sesgos sexistas”, expresó.

Además, resaltó: “desde ningún lugar tuve intenciones en cancelar el evento; mi inquietud genuina fue llevar a la mesa de debate de la organización los deseos e intereses que muchas mujeres me acercaron”.

El pasado lunes, la Cooperadora de la Escuela 13 comunicó que suspendió la carrera ya que “se cuestiona la organización de la misma en cuanto al horario de largada de hombres y mujeres, al punto tal que se nos hizo saber que el día de la carrera se presentará una persona con un abogado para fiscalizar y denunciar a esta organización por discriminación y violencia de género”.

La nota de Larriestra:

Soy una mujer que desde mi adolescencia practico deportes, entre ellos el ciclismo de competencia; deporte convencional -como tantos- donde, a pesar de los avances obtenidos en los últimos años en términos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, todavía el trato igualitario y el reconocimiento adecuado hacia las mujeres sigue siendo un camino a transitar.

Son múltiples los factores que explican la brecha de género en el deporte y sería muy extenso – y hasta inacabado- poder desarrollarlo en estas líneas, pero estoy convencida que todos ellos están relacionados (de una manera u otra) a las distintas expectativas que las personas y la sociedad en general tienen sobre el nivel de competencia deportiva de los hombres y las mujeres.

En este sentido me gustaría aclarar algunas cuestiones, frente a los acontecimientos y a las diversas opiniones emitidas respecto a la Carrera a efectuarse por la Escuela 13:

Participo de la organización de la misma desde la primera vez que se gestó la idea de realizar una actividad deportiva como evento protagónico para la Escuela. Me extraña considerablemente que se vierta la opinión de que “cuestioné la organización”; porque desde la primera organización – hace años- fui parte participante de la organización, nunca ocupé un lugar de supervisión. Desde el lugar de participación, tanto mi persona como cada uno/a de los y las participantes emiten su opinión, sus posicionamientos, sus ideas en pos de llegar a un consenso que aloje todas las opiniones y garantice la real participación de todos y todas.

En relación a este posicionamiento de participación en la organización fue que en la presente carrera puse a consideración el debate de generar condiciones para fomentar y visibilizar a las mujeres en el ámbito deportivo tresarroyense con igualdad de oportunidades y posibilidades respecto a los hombres. Y esta consideración no surge exclusivamente de mi autoría, sino que traduce los pedidos de muchas mujeres que, a lo largo de estos años, me han manifestado los deseos de tener igualdad de oportunidad respecto a la salida de la carrera para con los hombres. Algunas mujeres desean iniciar la carrera en consonancia con los hombres, y teniendo conciencia de que mi lugar como funcionaria exige de mi parte hacer partícipe las voces de todos y todas aquellos/as que me referencian una inquietud; consideré pertinente proponer el debate para realizar los cambios necesarios en la carrera de este año para garantizar la incorporación de la perspectiva de género y encontrar una posibilidad concreta y real de seguir avanzando en este camino (paradigma) libre de sesgos sexistas.

Deseo realmente poder poner claridad a lo acontecido estos últimos días y a la diversidad de comentarios emitidos respecto a la situación, volviendo a resaltar que desde ningún lugar tuve intenciones en cancelar el evento; mi inquietud genuina fue llevar a la mesa de debate de la organización los deseos e intereses que muchas mujeres me acercaron y, desde ahí, desde un debate abierto, plural y ético, posibilitar el consenso para realizar una actividad que aloje las expectativas de todos y todas la asistentes.

En este sentido pido disculpas en primer lugar a la Escuela 13 por los inconvenientes en los que se vio inmersa, en segundo lugar, a los y las asistentes que año a año participan del evento y que han visto frustrada la oportunidad de esta fecha. A la instancia organizativa del evento también pido disculpas si no he podido ser fehacientemente clara en mis deseos genuinos de debate y construcción colectiva.

Atte. Victoria Larriestra

