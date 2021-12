Victoria Larriestra, tras el día del Ciclista: “el ciclismo favorece el bienestar general”

6 diciembre, 2021

En honor a Remigio Saavedra, que unió en dos oportunidades las ciudades de Mendoza y Buenos Aires en bicicleta, el 5 de diciembre se celebra el Día del Ciclista. Deportista desde siempre, la docente y concejala vecinalista Victoria Larriestra incursionó en el ciclismo hace unos 13 años, y compartió su experiencia con LU 24.

“Es una disciplina que se puede practicar tanto en forma individual como grupal, y en este caso no sólo aporta beneficios en la socialización sino también en la salud. Lo que yo hago, que es mountain bike o rural bike, como se hace en caminos de tierra mucha gente lo adoptó durante la pandemia. Además, el contacto con la naturaleza, los paisajes, es algo que te cambia la vida, no importa dónde sea la carrera o la salida, porque también se usa mucho el cicloturismo, es un momento que te dedicás a vos mismo”, consideró.

Larriestra recordó sus inicios y describió la continua evolución que han tenido las bicicletas. “Yo empecé con una bicicleta de fierro, después vino el aluminio, cambiaron también los rodados, y ahora apareció el carbono, que como uno busca alivianar el peso, es la ideal para quienes la pueden comprar, porque sus valores son muy altos. De hecho mucha gente que empieza, por allí no puede sostener los costos que implica comprar la bicicleta, ir mejorándola, participar en las carreras, todo eso tiene un valor que quizá no es diferente al de otros deportes que uno practica de manera competitiva. También muchos comienzan en la edad adulta y la economía familiar influye. Pero es una actividad que cambia la vida y favorece el bienestar psico biosocial”, estimó.

