Victoria López recibió el alta intermedia y está ansiosa por regresar a la ciudad

La joven Victoria López recibió el Alta Intermedia y se encuentra en plena recuperación junto a sus padres en Capital Federal, aguardo avanzar rápidamente en su mejoría para poder regresar a Tres Arroyos lo antes posible.



Así lo explicó, Claudia Mezzorotolo, su mamá a nuestra emisora quien recordó que la operación de Victoria en marzo pasado, fue muy riesgosa: “ahora estamos disfrutando de las primeras horas fuera del hospital. La operación fue complicada, llegó en estado muy crítico a su retrasplante, después de eso tuvo muchas complicaciones y por eso debió continuar internada. Ahora los controles serán semanales”, indicó.

Agregó que Victoria camina aunque “despacio porque tiene todavía algunos drenajes. El alta también es para ayudar a su situación emocional. Ella está muy bien y seguiremos con controles ambulatorios”.

Vicky por su parte, también brindó unas palabras a nuestra emisora y sostuvo “estoy bien y extrañando muchísimo Tres Arroyos. Estoy contenta de haber podido salir del hospital. Ya es otra cosa. Lo primero que haré cuando regrese es ver a mis amigos y familia. Me han tratado todos muy bien, muy buena atención. No me puedo quejar”, comentó.

Claudia, su madre, agregó que la joven debe recuperar fuerzas en sus piernas, porque ha bajado mucho de peso, por eso debe salir a caminar, aunque remarcó que lo concerniente a laboratorio “viene muy bien”.