Victoria Tolosa Paz en Tres Arroyos: "El agua es un derecho humano esencial y no vamos a permitir su privatización"

En el marco de una gira por la sexta sección electoral, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz visitó Tres Arroyos y mantuvo una reunión con el intendente Pablo Garate y el secretario de Desarrollo Social, Martín Garate. Tras el encuentro, dialogó con LU 24 y cuestionó con dureza los decretos presidenciales que apuntan a privatizar el servicio de agua.

Tolosa Paz aseguró que “el agua es un servicio público, un derecho humano esencial como dice Naciones Unidas, y tenemos que resguardarlo”. Recordó que el país ya atravesó la experiencia de privatización en la década del ’90, cuando Obras Sanitarias pasó a manos privadas y se creó Aguas Argentinas, y destacó que la llegada de Néstor Kirchner permitió la estatización y la expansión del servicio a través de AySA.

En este sentido, advirtió que la medida impulsada por Javier Milei “no solo habilita tarifas demenciales, sino también el corte del servicio, lo que implica dejar a familias sin agua potable y con cloacas rebalsadas por falta de pago. Esto pone en riesgo la vida y no lo vamos a permitir en el Congreso”.

La diputada también hizo referencia a la necesidad de mejorar la infraestructura vial y sostuvo que “sin rutas terminadas y sin doble mano, es imposible pensar en la provincia productiva que soñamos”. Asimismo, remarcó que su espacio político buscará frenar en octubre las políticas del Gobierno nacional y fortalecer el financiamiento a universidades, al Hospital Garrahan y a obras públicas estratégicas.

Sobre la gestión local, elogió el trabajo del intendente: “Para nosotros que Pablo Garate haya recuperado este municipio, llegar y ver el orden que tiene y cómo se cuida el espacio público es un orgullo. Tres Arroyos tiene mucho para seguir cambiando de la mano de los Garate”.

