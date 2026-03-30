Victorias de Argentino, Colegiales, Independencia y Villa en el inicio del Oficial Femenino
Durante la mañana del domingo, se completó la primera fecha del Torneo Oficial del Fútbol Femenino. Recordamos que el sábado, Garmense y Huracán igualaron 1-1.
Síntesis del domingo:
El Nacional 0 vs Argentino Junior 1.
Gol de Xiomara Villalba para las Bichitas.
Colegiales 8 vs Agrario 0.
Goles de Magali Gonzalez -3-, Loana Galván -2-, Janet Dell Arciprete de penal, Cristina Gonzalez y Paulina Barrera para las Escolares.
Central 0 vs Independencia 6.
Para las Ventarronas, anotaron: Romina Colantonio -3-, Daiana Acosta -2- y Celeste Baldovino.
Olimpo 0 vs Villa del Parque 3.
Para Villa, marcaron: Milagros Martínez, María José Elicheri y Mia Epulef.
Huracán Ciclista 1 vs Juan Eulogio Barra 1.
Para las Globitas, anoto Julia Ferrete; mientras que Juliana Gattafoni, igualó para Barra.
Posiciones del Torneo Oficial:
Colegiales 3, Independencia 3, Villa del Parque 3, Argentino Junior 3; Huracán 1, Garmense 1, Huracán Ciclista 1, Juan Eulogio Barra 1; El Nacional 0, Olimpo 0, Central 0, Agrario 0.