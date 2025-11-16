Victorias de El Nacional, Villa y Argentino en la jornada dominical del femenino

16 noviembre, 2025

Este domingo, concluyo la Fecha 10 del Torneo Clausura del Fútbol Femenino donde dejo partidos muy atractivos y resultados que pueden ser claves de cara a la última jornada.

Huracán Ciclista y Garmense, deberán jugar el encuentro que fue suspendido por la mañana debido al estado del campo de juego local por las lluvias que azotaron a la región en las últimas horas.

Síntesis del domingo:

Huracán Ciclista (-) vs Garmense (-):

El encuentro entre Globitas y Chinches fue postergado y aún no tiene fecha de reprogramación.

El Nacional (1) vs Colegiales (0):

Las Decanas se quedaron con tres puntos vitales al vencer a las Escolares con el único tanto de Rocío Mansilla.

Villa del Parque (4) vs Central (1):

En el Bosque, Villa del Parque se hizo fuerte con los dobletes de: Maria José Elicheri y Oriana Quintana. Para las Canallas, descontó Yessica Cepeda.

Olimpo (3) vs Argentino Junior (5):

En el Complejo Aurinegro, las Bichitas volvieron a ganar con goles de: Guadalupe Guzman, un doblete de Yanina Ibarlucia, Liz Zubillaga y Marcela De Francesco. Para Olimpo, los goles fueron obre de Romina Colantonio, también con un doblete, y Malena Almeira.

Agrario (1) vs Independencia (7):

En el comienzo de la fecha, Independencia había vapuleado a Agrario con tantos repartidos entre: Ana Moussa – Daiana Acosta ambas con un doblete, Martina Bocco, Delfina Piovani y Luciana Farina. Para la Banda Roja, anotó Jazmín De La Torre.

Posiciones Torneo Clausura:

¡EL NACIONAL SE PRENDE EN LA LUCHA POR EL 1°! Las Decanas, con su victoria ante Colegiales, llegan con chances a la última fecha de quedarse con el primer puesto si se dan los resultados. En la zona media, Independencia se mantiene en el 4° lugar y Argentino Junior sube al 5° tras otra victoria. Y en la zona baja, Villa del Parque triunfó y a falta de una fecha se mantiene en zona de Play-Off a la espera de lo que suceda entre Huracán Ciclista vs Garmense que aún no tiene fecha de reprogramación.

Huracán 23

El Nacional 23

Colegiales 22

Independencia 18

Argentino Junior 15

Garmense 14 X

Olimpo 11

Villa del Parque 7

Huracán Ciclista 4 X

Agrario 2

Central 1

(X) DEBEN UN PARTIDO

Próxima Fecha (Nº11 y ÚLTIMA) – Torneo Clausura:

Garmense vs Agrario

Central vs Huracán Ciclista

Argentino Junior vs El Nacional

Independencia vs Olimpo

Huracán vs Villa del Parque

LIBRE: Colegiales

