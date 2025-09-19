“Victorino”, el nuevo almacén de campo

En Avenida Rivadavia y San Lorenzo, llega un nuevo almacén de campo donde se encontrarán gran variedad de quesos y fiambres, productos regionales, vinos y demás.

Además, cuentan con elaboración de picadas, sándwiches, diferentes tipos de escabeches, tortas y si es necesario, te arman un box para regalar.

Sus horarios son:

Lunes a sábado de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:30 horas.

Domingos de 09:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Y no solo es en Tres Arroyos, en Claromecó también pueden encontrarlos en Avenida 26 entre 13 y 15.

Para ver más detalles y todo lo ofrecido, pueden seguirlos en Instagram como: @victorino.almacen

