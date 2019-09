Vidal con los medios: “Quiero seguir escuchando a la gente y ver como ayudo a resolver problemas”

En una breve conferencia de prensa, la gobernadora Vidal se mostró “muy contenta de estar en Tres Arroyos, arrancamos la mañana en el Polideportivo, con el intendente, viendo esa obra que faltan pocos días para finalizarla, realizada con los fondos de Financiamiento Educativo”, y sostuvo que “el mensaje de las PASO es escuchar a la gente, y quiero seguir escuchando”.



“Tengo una responsabilidad de darle respuesta a los bonaerenses y como candidata uno cree que tiene un cheque en blanco, y lo que estamos haciendo es resolver los problemas trabajando no desde ahora en esta campaña sino desde hace un año, con tasas que descuentan la mitad que el resto de los bancos en el Banco Provincia, venimos bajando ingresos brutos ya hace dos años y frenando los embargos de ARBA, implementando estrategias para estar cerca de las Pymes y ver su dificultad”, agregó.

“Hemos trabajado para proteger el salario de todos los trabajadores de la provincia, y en el caso de los docentes, tienen la cláusula gatillo que protege el salario de todos los trabajadores docentes, y a otros gremios con un bono y la paritaria abierta”, respondió ante una consulta.

“No hago especulaciones, mi trabajo es estar cerca”

“Creo que no hago especulaciones, hago mi trabajo y mi trabajo es estar cerca, escuchar y resolver caso por caso, hablamos con el intendente del caso del Frigorífico Anselmo, que lamentablemente más allá de la crisis, se vendió dos veces, en un sector que particularmente le está yendo bien en la Provincia. Nosotros hemos puesto en marcha el programa de asistencia salarial para empresas que tienen dificultades y el Ministerio de Trabajo ante cualquier planteo gremial o de la empresa, està para intervenir y ayudar”.

Los créditos UVA y el BAPRO

Respecto de los créditos UVA, Vidal reiteró que “tomamos una medida hace seis meses que tiene que ver con que cualquier persona que tenga el crédito en UVA, si la cuota del crédito supera el 30 por ciento del salario de quienes tomaron los mismos, paga ese treinta por ciento y el resto está a cargo del Banco Provincia”

“La gente me pide que no afloje, que no me rinda”

“La gente me decía en la recorrida que no afloje, no me rinda, y les digo que yo no me rindo, que los vecinos bonaerenses nunca se han rendido, los vecinos de Tres Arroyos nunca se han rendido, y les pido que no se rindan yo he venido muchas veces a esta ciudad, que ademàs tiene una enorme capacidad de generar trabajo, y en estos años nos hemos ocupado, porque escuchamos a los vecinos de Claromecó y los problemas del verano y el agua y extendimos la red de agua potable; porque escuchamos y sabemos que el Hospital es importante los fondos que le dimos al intendente se focalizaron en la sala de la maternidad y en sala de internación del Hospital y también con la instalación del SAME, que llega a quince millones de bonaerenses, porque estamos escuchando y a partir de la escucha uno mejora y obviamente el reclamo va dando respuestas, y obviamente el principal reclamo hoy es el trabajo y estamos trabajando desde ahí, máxime en una ciudad como esta que es un pueblo de trigo, de cebada, y un desarrollo industrial, es uno de los polos más importantes de la Provincia, y tenemos que seguir trabajando para que siga creciendo”, relató .

“No hay estrategias, creo que la forma de hacer política y gobernar es estar en contacto con la gente”

Finalmente, y consultada sobre cuál es la estrategia para reducir diferencias con Kicillof luego del resultado de las PASO, Vidal dijo que “no hay estrategia ni especulación; yo creo en esto que es lo que hago hace muchos años, que es salir a la calle, estar en contacto con la gente, en escuchar si hay un comerciante que tiene un problema, como Cristina recién que entré en su local, quedarme escucharla y ayudar a ver cómo puede resolver su problema; creo en esa forma de hacer política y gobernar”.