Vidal en el Comité Betolaza: “Yo me quedo acá” (videos)

Con una arenga al trabajo conjunto en busca del sufragio, la gobernadora y candidata María Eugenia Vidal advirtió a los dirigentes y simpatizantes que se apostaron en la sede del Comité Enrique Betolaza para aguardar su llegada, que “para mí y para Gustavo (Oosterbaan) no hay ballotage, nosotros ganamos por un voto”. También, y en la única mención que hizo al presidente Mauricio Macri ya sobre el final de su discurso, la mandataria apeló a acompañar la propuesta de Juntos por el Cambio “con boleta completa” para llegar a una segunda vuelta. “El ballotage nos va a hacer mejores, nos va a dar mejor democracia”, sostuvo.



“Sé que muchos no esperaban ni trabajaron para un resultado como el de las PASO, pero siempre lo digo, cuando uno gana no hay un cheque en blanco, hay que trabajar todos los días para que se sepa que ese voto valió la pena, y cuando pierde no se tiene que enojar con ese voto, tiene que escucharlo. Y eso somos nosotros, la escucha, como lo fuimos en Claromecó cuando supimos que la falta de agua complicaba el trabajo y el turismo, y llegó el agua potable; y cuando todo se inundaba y el gobierno llegaba después con chapa, hasta que llevamos a cabo la obra del arroyo del Medio y el puente Roca”, destacó.

“Hoy veía a una emprendedora que fabrica cerveza, y que está esperando a su bebé, y le pregunté si la va a tener en el Pirovano, donde con fondos de la Provincia se hizo la maternidad”, puntualizó.

Luego destacó el compromiso de quienes se ofrecieron a colaborar después de las PASO, y les pidió “ir a la plaza cada vez que nos convocan, a repartir boletas, a fiscalizar, para demostrar que los que creemos en la democracia de verdad somos millones”.

“La buena noticia es que no tienen una candidata, la buena noticia es que todos somos candidatos, por esos valores en los que creemos, y por eso la vamos a dar vuelta. En el 2015 no gané yo, ganó lo que pudimos representar entre todos. El 27 de octubre lo que van a elegir los vecinos de Tres Arroyos y los bonaerenses es si yo sigo o no siendo gobernadora, y si Gustavo es su intendente o no, pero una cosa la elijo yo: es quedarme, y yo me quedo acá peleando por la Provincia, que me encontrará el 11 de diciembre como una mejor gobernadora, o como una mejor dirigente, pero me va a encontrar acá”, finalizó.