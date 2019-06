Vidal formalizó su candidatura a gobernadora y la lista de Diputados que la acompañarán

El frente Juntos por el Cambio que llevará como candidatos a la reelección a María Eugenia Vidal y Daniel Salvador realizó hoy la firma formal de aceptación de las candidaturas. La lista de diputados Nacionales será encabezada por Cristian Ritondo e integrada por María Luján Rey, Miguel Bazze, Silvia Lospenatto, Waldo Wolff, Mariana Stilman, Sebastián Salvador, Mercedes Joury, Sebastián García de Luca, Karina Banfi, Alberto Asseff, Mónica Frade, Pablo Torello, Camila Cresciembi y Gabriel Mraida.



Ritondo es el ministro de Seguridad del gobierno de María Eugenia Vidal, cargo que desempeñó desde el inicio de la gestión. Durante estos años encaró una profunda lucha contra el narcotráfico que se materializó en más de un centenar de búnkers de venta de drogas derribados, al tiempo que llevó adelante la más importante reforma de la Policía bonaerense de los últimos años, que hizo que, entre otras cosas, todo el personal policial jerárquico deba presentar declaraciones juradas de bienes.

Luego de la firma, Ritondo sostuvo que “hay que ratificar el rumbo que ha tomado la provincia de Buenos Aires con la gobernadora María Eugenia Vidal y con el presidente Mauricio Macri”, al tiempo que resaltó que “estamos en una provincia que ha cambiado el concepto de la educación pública, la seguridad, la infraestructura, por eso es un camino a continuar con las inversiones y con el estilo de gobierno que ha marcado María Eugenia”.

En segundo lugar estará María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini, uno de los 51 muertos en la Tragedia de Once, que con su lucha se convirtió en una referente en el reclamo de Justicia contra la corrupción kirchnerista. “Es un gran desafío aceptar ser parte de este equipo para seguir trabajando en lo que hace siete años vengo dejando la vida. Desde mi lugar, espero poder aportar para construir un país mejor para todos porque quiero acompañar el cambio”, afirmó Luján Rey. En este sentido, agregó que "voy a focalizarme en lo que es la lucha contra la corrupción. Es necesario que se renueven aires y hay situaciones a las que no tenemos que volver nunca más y es muy bueno que la política se abra a gente que traiga nuevas ideas”.

El dirigente radical Miguel Bazze ocupará el tercer lugar, la diputada Nacional Silvia Lospennato irá por la reelección en el cuarto y Waldo Wolff, que es diputado nacional, será el quinto candidato. En sexto lugar estará la dirigente de la Coalición Cívica ARI y asesora parlamentaria de Elisa Carrió, Mariana Stilman, mientras que el séptimo será Sebastián Salvador, concejal de San Fernando y dirigente de la UCR. La octava será Mercedes Joury, una politóloga nacida en La Plata que se desempeñó como directora Provincial de Reforma Política del gobierno bonaerense entre 2015 y 2017 y hoy es asesora en la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios y Electorales.

En noveno lugar estará Sebastián García de Luca, oriundo de Chivilcoy, que es actual viceministro del Interior de la Nación. La décima será la dirigente radical Karina Banfi, quién es hoy diputada Nacional. En tanto, Alberto Asseff, legislador del Parlasur y Presidente del partido UNIR, irá en el número once.

Duodécima irá Mónica Frade, una abogada de la Coalición Cívica, y en el lugar siguiente Pablo Torello, que es hoy diputado nacional. Camila Crescimbeni, actual Presidenta de la Juventud del Pro a nivel nacional y directora del Instituto Nacional de Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, estará decimocuarta.

Gabriel Mraida, asesor de la ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, estará en el lugar quince de la lista, mientras que el siguiente lo ocupa Florencia Retamoso, ex concejal de Almirante Brown, con larga trayectoria en la militancia de los derechos de género. Santiago Espil, vicepresidente de la Coalición Cívica en la provincia de Buenos Aires, ocupará el puesto decimoséptimo y Danya Tavela, que fue Subsecretaria de políticas universitarias y es la actual vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), estará decimaoctava.