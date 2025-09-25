(video) A las pruebas me remito: así está el techo que se repara en La Previsión

25 septiembre, 2025 0

Una foto vale más que mil palabras y un video más que un millón.

Así está el techo de La Previsión, edificio privado que tiene interés histórico público. Pero se debe ser claro. Esa parte de la historia tiene un dueño, que en el marco de ciertas normas de convivencia ciudadana, está sometido (y orgulloso debe sentirse) que es propietario de parte de esa historia.

Hay una comisión de Patrimonio Histórico de Tres Arroyos que bienvenida sea y su función de sugerencias es útil.

La previsión se está reparando. Las pizarras que hay que sustituir serán cambiadas por originales. Y para cumplir el cometido, deben ser importadas de Francia.

Celebremos que todo puede ser. (vean el video, es recomendable.)

Volver