(videos) Abrió sus puertas El Nuevo Quilmes Bodegón

18 abril, 2026 1.267

Una nueva propuesta gastronómica ya funciona en Tres Arroyos: El Nuevo Quilmes Bodegón.

Ubicado en la Avenida Ituzaingó 419 donde se puede disfrutar de comida tradicional argentina, con platos caseros y abundantes, que combinan la calidez de comer en casa con una opción ambientada para que disfrutes de la experiencia de bodegón como los de antes.

Dentro de su carta de comidas se destacan las grandes milanesas, la tortilla casera y el pastel de papas, así como las entradas originales como bocadillos de acelga, tabla de chinchulines o de riñoncitos a la provenzal.

Además, el plato estrella de la casa: el osobuco al malbec con puré.

El Nuevo Quilmes abre de miércoles a domingo desde las 19:00, cuando ya te reciben, no solo con toda la amabilidad, sino también para disfrutar de su ya reconocido tinto de verano o de diferentes tragos y aperitivos, antes o después de cenar.

También cuenta con la opción de take away (o según ellos “encargá y te lo llevas”) y, en las próximas semanas, contarán la opción de delivery.

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