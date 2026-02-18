(audio y video) Alerta por el “Cruce de la Muerte”: el diputado De Leo exige obras urgentes en la Ruta 3

El diputado provincial Andrés De Leo manifestó en dialogo con LU24 su profunda preocupación por el estado crítico de la infraestructura vial en el sur bonaerense, puntualmente en el sector conocido como el “Cruce de la Muerte” cerca de Tres Arroyos.

A través de un proyecto legislativo, el funcionario advirtió que la falta de inversión de calidad tanto en el ámbito nacional como provincial ha generado un escenario de peligro extremo que ya se cobró al menos siete víctimas fatales en el último año y medio.

Según el legislador, la situación se agravó notablemente por la decisión del Gobierno Nacional de retirarse de la obra pública, en un contexto donde el parque automotor se ha triplicado y el transporte de carga recae casi exclusivamente en las rutas tras el desmantelamiento ferroviario de los años noventa. De Leo describió un panorama caótico en la intersección de la Ruta 3 vieja de Bahía Blanca con la Ruta 3, donde los conductores deben esperar hasta veinte minutos para cruzar, generando embotellamientos que sorprenden a quienes circulan a alta velocidad y provocan choques por alcance de extrema gravedad.

La crítica del diputado también apuntó a lo que denominó “obras faraónicas e inútiles” que representan un despilfarro de recursos. Mencionó específicamente el caso de la Ruta 33, donde se construyeron puentes de gran envergadura que conectan con caminos vecinales transitados por apenas diez vehículos diarios, mientras que accesos vitales a balnearios como Reta y Marisol carecen de rotondas elementales. Para el referente provincial, centrar la política de seguridad vial únicamente en la Verificación Técnica Vehicular es insuficiente, ya que las fallas mecánicas son una causa mínima de accidentes frente al riesgo mortal que suponen los diseños viales obsoletos.

Finalmente, el legislador instó a que las autoridades nacionales y provinciales dejen de lado las disputas jurisdiccionales y las discusiones sobre quién debe financiar los trabajos. El pedido concreto se centra en la construcción de rotondas con puentes que agilicen el flujo vehicular y eliminen los cuellos de botella actuales. De Leo concluyó enfatizando que los contribuyentes pagan sus impuestos para obtener soluciones de seguridad vitales y no para asistir a un cruce de culpas entre gobiernos mientras las rutas siguen siendo trampas mortales.

