(video) Apicultura: Un día la reina salió de paseo, y se llevó a todo su séquito

9 octubre, 2025

La actividad apícola en la zona es importante y deja anécdotas que ilustran el desarrollo de la misma.

En plena tarea de control de las colmenas, el productor de la zona de Orense, José Burgardt observó una gran cantidad de abejas ubicadas sobre un poste.

Puesto a investigar y recolocarlos dentro del cajón, pudo comprobar que el “éxodo” se debió a que la Reina, tal vez alentada por el buen clima, abandonó la colmena y se llevó a todo el séquito detrás.

