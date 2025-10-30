(video)Cazadores presentó la edición 64 de las “24 horas de la Corvina Negra”

El Club Cazadores, en conferencia de prensa, presentó oficialmente la 64ª edición del concurso “24 Horas de la Corvina Negra” que se realizará durante los días 7 y 8 de febrero de 2026.

Estuvo presente el director de Deportes, Facundo Liébana, y el delegado en Claromecó Nicolás Felipe, en representación de la municipalidad acompañando la iniciativa. También el gerente de ventas de Uzcudun S. A, Federico Sode.

El presidente de la entidad Valerio Vassolo, fue el encargado de dar las novedades para la nueva edición, acompañado por el vice Horacio Pesalaccia y otros directivos.

Manifestó inicialmente que “es una satisfacción estar haciendo la presentación, venimos de una edición muy especial en cuanto a los inscriptos y el desarrollo del evento”.

Luego agradeció a los sponsors, y consideró que uno de los pilares fundamentales son los medios de prensa que son los responsables de la difusión y la cobertura del concurso.

Hubo varias novedades, anunciadas por Vassolo, a saber:

Inicio de venta de inscripciones: 15 de noviembre de 2025

Aplicación para venta de inscripciones

“En esta edición cada punto de venta tendrá una aplicación, la que permite escanear el DNI del participante y agilizar el momento de la inscripción. Es importante completar los datos reales ya que ese registro queda y para futuras inscripciones lo hace aún más ágil. Por lo que recomendamos llevar el DNI (físico o digital) al punto de venta”, sostuvo.

Valor de las inscripciones:

No socios $ 190.000

Socios del club, socios del Automóvil Club argentino, damas y menores hasta 12 años $ 175.000

El cierre de las inscripciones anticipadas será el viernes 30 de enero y el premio es un Toyota Yaris 0 km.

Cómo pagar la inscripción en todos los puntos de venta

• En efectivo, tarjeta de débito o billetera virtual.

• Tarjetas nacionales: Visa/Master/Amex/Cabal: 1 cuota.

• Tarjeta Naranja: 1 cuota o en Plan Z.

• Coopeplus, Elebar, Favacard: 1 o 3 cuotas sin interés.

• Pago con todas las billeteras virtuales

• En la página Web del Club: www.24horasdelacorvinanegra.com.ar

Modificaciones en el reglamento

Valerio Vassolo indicó que “desde esta edición, por una cuestión de protección de la especie, tal como lo vimos en el adelanto del documental que está preparando la productora Jumara junto a la Universidad del Sur, queda fuera de clasificación el “Pez Guitarra o Pez Violín”. Acompañó la iniciativa y estuvo en la mesa Andrés Jaureguizar, representando a la casa de altos estudios.

Cancha de pesca

“La cancha de pesca será hacia Reta, hasta inmediaciones de la Albufera (como la edición anterior) y hasta inmediaciones de El Pescadero en Orense”, dijo.

Premios especiales

“Los premios especiales serán para mejor tresarroyense, mejor socio, mejor dama y mejor menor, todos en corvina, las piezas deben cumplir con el peso mínimo establecido, pero NO ES necesario que estén entre los 50 puestos” aseguró.

“En esta edición se instituye un premio especial para la corvina blanca o dorada de mayor peso. Este premio no será adjudicado si esa pieza se encuentra ubicada dentro de los tres primeros puestos (el podio) de la clasificación general en corvina. Si eso sucediera el premio será destinado a la corvina rubia que le precede en este caso el 4to puesto. Si ninguna corvina rubia clasificara como pieza válida el premio especial será sorteado como segundo premio entre todos los participantes. En esta edición ese premio es de un Toyota Yaris 0 km”, afirmó.

“Es importante que lean el reglamento ya que en cada edición puede tener modificaciones a la edición anterior”, resaltó.

Premios

Corvina:

1° Una Toyota Hilux 4X4

2° Una Toyota Hilux 4X2

3° Un Toyota Yaris 5 puertas

y 47 premios más

Corvina rubia o dorada:

Un Toyota Yaris 5 puertas

Pieza de mayor peso en variada:

1° Un Toyota Yaris 5 puertas

y 9 premios más

Sorteo entre todos los participantes

Una Toyota Hilux 4X2

Premios por pago anticipado

1° Un Toyota Yaris 5 puertas

Y 14 premios más

Premios a:

Mejor tresarroyense clasificado en corvina

Mejor socio clasificado en corvina

Mejor dama clasificada en corvina

Mejor menor clasificado en corvina

Sorteo por retorno de bolsas con residuos acumulados durante el transcurso del concurso

