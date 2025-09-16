(Video) Ceferino Muda ganador del concurso “Adivine el peso del Novillo”, realizado en la EXPO Rural

En la 168° Exposición Rural de Tres Arroyos, Rotaract Club Tres Arroyos Libertad llevó a cabo el concurso “Adivine el peso del Novillo”, actividad que realiza el club hace más de 30 años. El peso exacto del novillo fue de 590 kg constatado por el escribano Gabriel Blanco, y hubo 11 personas que acertaron, por lo tanto, se realizó un sorteo entre todos los que adivinaron y el ganador fue Ceferino Muda, al cual se lo contacto para programar la entrega del premio.

Les damos las gracias a todos los que participaron del juego ya que con su colaboración pudimos recaudar fondos para futuras actividades de servicio a la comunidad.

También les contamos que Rotaract Tres Arroyos Libertad, es una organización sin fines de lucro que forma parte de la familia de Rotary Internacional y que está compuesta por jóvenes a partir de los 18 años que realizan proyectos de servicio a la comunidad, tanto a nivel local como internacional, ayudando a mejorar las condiciones de vida de las personas que nos rodean, desarrollando así cualidades de liderazgo y habilidad profesional.

Por tal motivo, invitamos a todos los jóvenes que quieran formar parte de Rotaract para realizar actividades y sumarse a nuestras reuniones. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales:

Instagram @rotaract.tresarroyoslibertad

Facebook @RotaractClubTresArroyosLibertadç

WhatsApp 2983 – 563097

