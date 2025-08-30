(video) Chocó contra la casilla del medidor de gas de una casa

Este sábado, poco después de las 13:00, se produjo un incidente vial en el que por causas que se investigan un vehículo chocó accidentalmente contra la casilla del medidor de gas de red de una vivienda ubicada en la Avenida Ameghino, entre el 200 y el 300.

Se generó una gran conmoción entre los vecinos pero no hubo mayores consecuencias. Por seguridad, operarios de la empresa Camuzzi retiraron el medidor. Intervino una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios.

