(Video) Ciberseguridad: Funcionario provincial pide hacer denuncia ante ilícitos: “Facilita la investigación”

28 agosto, 2025

El Director de Investigaciones Criminales de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Ferreyra, está en Tres Arroyos donde desarrolló diversas acciones durante la jornada del miércoles y que se extienden hasta este jueves.

Ferreyra habló con LU 24 y contó que “en el marco de la mesa que conformamos el año pasado articulamos con el Ejecutivo Municipal y el área de Seguridad para capacitar a efectivos de la fuerza para el tema de la recepción de denuncias ante ciberdelitos, ya que a partir de las mismas, se inicia la investigación y es fundamental recabar los datos que la victima pueda aportar en la dependencia policial, ya que se siente aturdida por lo sucedido, por lo que las preguntas deben ser correctas y necesarias, con los datos e información que tiene que ver con la plataforma tecnológica o la app donde fue engañada la persona, y debemos tener a la fuerza capacitada y también que los tresarroyenses estén alertas ante la cibercriminalidad organizada”.

“Es muy compleja la recepción de la denuncia porque las estafas no se realizan en una sola forma, a través de una aplicación o una página Web, ya que los vectores de ataque son varios por lo que hay que estar alerta que en la denuncia la información sea la correcta para que cuando llegue la misma a las fiscalías, la Justicia comience a investigar, bloquee la cuenta para que no sea utilizada como cuenta puente; hay un montón de situaciones que generarán acciones posteriores que hay que hacerlas y tomarlas, por lo que el encuentro fue muy interesante, estamos con ese objetivo”, agregó.

“Las estafas virtuales son delitos tecnológicos y son abordados por las DDI o las oficinas de cibercrimen pero las ciberestafas tienen que ver con delitos informáticos, pero siempre en otros delitos hay un celular que va a tener información, por lo que la ciberseguridad es para proteger la información digitalizada, propia del individuo que está expuesta porque el celular está conectado permanentemente a la red, por lo que tenemos que advertir sobre el accionar propio de la persona y también por lo que pueda hacer la Provincia o el Municipio, porque la información reside en cada almacenamiento interno tanto en celulares o PC pero puede ser transmitida, por ejemplo cuando uno envía una foto, o videos en WhatsApp hacia otro, son archivos que las redes usan. Tenemos que tomar conciencia porque estamos en un escenario muy complejo, ya que en Argentina hay unos 110 millones de celulares y las personas que viven en cualquier casa tienen internet fijo, por lo que estamos hiper conectados por lo que tenemos que esta alertas, tener cuidado con enlaces desconocidos, no contestar perfiles de quienes no conocemos en redes sociales y tener también cuidado con los códigos QR desconocidos”, explicó.

“Hay que hacer una denuncia inmediata y luego llamar al banco para pedir que bloqueen sus cuentas y tarjetas, por lo que pueden pedir copia de la denuncia o directamente las autoridades bancarias bloquearán las cuentas; hay mucha gente a la que le da pudor denunciar, pero es necesario que hagan la denuncia, ya que, si nosotros no nos enteramos, o la seguridad o la Justicia no saben, no podemos investigar”, resaltó.

Sobre las actividades efectuadas en la ciudad, Ferreyra dijo que “el miércoles se realizó el conversatorio sobre recepción y acciones a realizar ante las denuncias” y agregó que “hoy entregamos hoy equipamiento informático para la delegación de Drogas ilícitas que inauguramos hace poco: traje computadoras y software. También firmamos un acta acuerdo para la ciberseguridad en la Provincia con el intendente Garate, y ahora voy a entrevistarme con la Sub-Delegación de Investigaciones; es una acción que nos piden los ministros y el propio gobernador y estamos planificando actividades a futuro, para octubre o noviembre”.

