(video con audio) El monumento a “El Zorro” se emplazará en el centro urbano de Cascallares

7 abril, 2026 37

El delegado municipal de Cascallares, Ernesto Palacios, autorizó al artista Alan Arias a emplazar en el centro urbano de Micaela Cascallares el monumento homenaje al legendario caballo El Zorro, hoy en exhibición en un predio del Ferrocarril en la localidad.

El buen criterio primó luego del pedido de autorización correspondiente y tras el paso del trámite al Ejecutvo y Deliberativo del Municipio si verdaderamente corresponda que así sea.

En nota que lleva la firma del Delegado Palacios, la instalación está autorizada.

El escrito dice:

Por medio de la presente, AUTORIZO la instalación y emplazamiento de la obra titulada “El Zorro”, majestuosa representación del caballo, creada por el talentoso artista Alan Arias en el punto emblemático donde confluyen las calles Santa Fe, San Martín y Francia de la localidad de Cascallares.

Esta pieza concebida con dedicación y espíritu creativo, será ubicada en dicho espacio para realzar el patrimonio cultural y embellecer nuestro entorno urbano.

Se instruye a las autoridades competentes a proceder con la comunicación oficial de esta autorización y dar cumplimiento a los pasos administrativos correspondientes, garantizando que la obra se emplazada con el respeto y la solemnidad que merece, finaliza diciendo el escrito del Delegado.

De esta manera se llega a un buen fin y la obra será sin dudas un ícono de la localidad.

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