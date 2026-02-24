(video) Copa Aiello: empate entre Argentino Junior y Olimpo
Este martes, en el Bottino por la Segunda fecha del grupo” A” de la Copa Aiello, Argentino y Olimpo empataron 1 a 1 con goles de Santa Cruz de penal para Olimpo y Solano Garcia para Argentino. Mientras que fue expulsado en Olimpo, Kevin Urbistondo.
La copa, continúa este miercoles a las 21 con el partido Huracán- Once en el Bottino y en el Catale, jugarán El Nacional – Cascallares.
Posiciones grupo A:
Once 3
Argentino 2
Huracan 1
Olimpo 1
Posiciones grupo B:
Suteryh 3
El Nacional 0
Cascallares 0
Proxima fecha 3:
Huracan – Olimpo
Argentino -Once
El Nacional -Suteryh