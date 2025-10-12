(video) Córdoba: se jugó el primer partido de fútbol entre Fiat 600

En el marco del encuentro nacional e internacional que se desarrolla en Villanueva, Córdoba, se jugó este sábado el primer partido de fútbol entre Fiat 600 en Argentina.

En contacto con LU 24, Osvaldo “Picha” D´Annunzio, quien llevó “La Limu” a ese punto del país presentó al organizador del evento, Javier Giordana, quien habló sobre este inusual encuentro futbolero entre los “fititos”, y agradeció la presencia del tresarroyense, a quien convocó para que se acercara al evento.

“Los que tenemos Fiat 600 no somos muy normales por eso hicimos este partido de fútbol, con un gran repercusión, es increíble la cantidad de gente que nos acompañó, y tuvimos la posibilidad de tener la pelota “gigante” cedida por la gente de Fiat para poder hacerlo, y pudimos cumplir”, dijo Giordana, quien envió un gran saludo a los oyentes de LU 24.

