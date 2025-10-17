(video) Desde el municipio se sigue apostando a las localidades
La Municipalidad de Tres Arroyos a través del Ente Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, realizó esta semana, un trabajo en conjunto, fuertemente con las nuevas maquinarias.
Tanto la mini pala cargadora, con la que se está llevando a cabo la limpieza de los cordones de la costanera, como con la pala excavadora, se realizaron tareas de entoscado de varias calles de la localidad balnearia.
“Con esfuerzo y mucho trabajo construimos el pueblo que queremos”, indicaron desde el organismo.