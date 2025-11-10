(video) El centro tresarroyense se vistió de Tradición

10 noviembre, 2025 0

Este lunes, organizada por la agrupación tradicionalista “El Zorro” que comanda César “el Colo “ Hernández, y con apoyo de la Dirección de Cultura municipal, en el Día de la Tradición, se realizó una recorrida por las calles del centro de Tres Arroyos.

Hubo una importante presencia de quienes se sintieron convocados en dar el sentido a la fecha, incluso con canciones y bailes que interpretaron el sentir gauchesco de la fecha, ataviados para la ocasión, ingresando a los comercios y dejando trascender la importancia de reconocernos como Nación.

Volver