(video) El escenario de la Fiesta del Trigo comienza a ponerse a punto para los shows

3 marzo, 2026

Durante la mañana y mediodía de este martes, en el predio de la Fiesta Provincial del Trigo, comenzó a ponerse en forma el escenario que albergara los shows a partir de este jueves hasta el domingo inclusive en una nueva edición de la fiesta popular.

Como siempre, será imponente en cuanto a luz y sonido para que cada visitante pueda disfrutar de los espectáculos ya sea desde las plateas o las gradas ubicadas en el predio.

