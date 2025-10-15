(video) El “Flaco” López debutó, asistió y recordó su paso por Colegiales

El atacante de Palmeiras, y quien paso por la Liga Regional Tresarroyense, realizó su estreno con la Albiceleste en el duelo ante Puerto Rico en Miami por un amistoso FIFA. En declaraciones post-partido, se ilusionó con “seguir luchando y ser problema para el entrenador después” y, además, recordó su paso por Colegiales, equipo de nuestra bendita liga local.

Luego de sus grandes actuaciones con la camiseta de Palmeiras de Brasil, José Manuel López debutó con la Selección Argentina y le sirvió en bandeja un gol a Alexis Mac Allister en la victoria parcial de la Albiceleste por 6-0 ante Puerto Rico en Miami.

El Flaco, quien ya había sido convocado en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y estuvo en el banco de suplentes en la victoria por 1-0 ante Venezuela, se involucró en el juego en el primer capítulo.

A los 27 minutos, cabeceó débilmente al arco luego de una asistencia de Nicolás González, pero el arquero, Sebastian Cutler, controló la pelota sin problemas. Inmediatamente después, controló será de la medialuna del área y, rápidamente, remató de zurda, aunque el tiro rastrero se fue varios metros desviado.

La fórmula se repitió a los 36 de acción. González cabeceó un pase largo de Lionel Messi en el sector izquierdo del área, López la aguantó y se la cedió a Alexis Mac Allister, quien fulminó a Cutler y marcó el tercer gol del partido, que se fue 3-0 al entretiempo.

En el segundo tiempo, el correntino de 24 años permaneció apenas 18 minutos en la cancha y fue reemplazado por Lautaro Martínez. Además, tambien debutaron el equipo nacional Aníbal Moreno y Lautaro Rivero.

Finalmente, el conjunto de Lionel Scaloni se impuso por 6-0 con goles de Gonzalo Montiel, Alexis Mac Allister (2), Lautaro Martínez (2) y Steven Echvearria (en contra).

La emoción del Flaco López tras su chance en la Selección: “Trabajamos mucho para tener esta oportunidad”

El atacante valoró haber podido sumar sus primeros minutos con la Albiceleste y relató: “Muchos mensajes llegaron, muy emocionado todo el mundo y muy contento. Pasamos muchas cosas juntos para poder ver hoy cómo estamos, lo digo así porque los considero (a su entorno) parte de todo. Estamos muy contentos”.

El delantero recordó su paso por Colegiales de Tres Arroyos: “Me regalaron una foto de cuando estaba en Tres Arroyos y hoy recordé mucho ese día. Muchas cosas por la cabeza, pero muy feliz por cómo se dio todo”.

“Estoy muy contento de representar a Argentina, hay que seguir de la misma manera, dar el máximo ahora en Palmeiras. Luchando, y ya va a ser problema del entrenador después”, se ilusionó con un futuro en la Scaloneta.

