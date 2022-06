(video) El Nacional gritó Campeón del Apertura con ayuda del Escolar

20 junio, 2022

El Decano se coronó campeón del torneo Apertura, tras perder con Huracán en el Bottino 1 a 0. Garmense no pudo con Colegiales en De La Garma, cayó 3 a 2.

Resultados:

Huracán 1 – El Nacional 0

En el Bottino el globo ganó 1 a 0 en el clásico ante EL Nacional y le alcanzó al Decano para ser campeón del Apertura por la diferencia de 4 puntos sobre Garmense, que perdió. El gol del Globo: Russo.

Preliminar: Ganó El Nacional 1 a 0.

Garmense 2 – Colegiales 3

En De La Garma el local no pudo vencer y cayó 3 a 2 con el Escolar que ayudó al campeonato de El Nacional.

Los goles de Colegiales, Barrionuevo, Elorza y Biera. Para el local convirtieron Gutiérrez e Iztueta.

Incidencias: Expulsado Di Luca (c).

Preliminar: Ganó Garmense 2 a 1.

Villa 1 – Quilmes 1

En el bosque fue tablas 1 a 1 en un partido que terminó con muchas discusiones. El gol de Quilmes: Oliver . Empató F. Gutiérrez para el verde.

Incidencias: Expulsado Arenas (Q).

Preliminar: ganó Villa 2 a 1.

Unión 2 –Echegoyen 2

En el “Luis Pose” el Tatengue remontó el partido e igualó con Echegoyen. Los goles del visitante: Gerónimo y Moreno. Para el local marcaron Morán y Aramendi.

Preliminar: empate 2 a 2.

Boca 0 – Once 0

En la “Bombonerita”, Boca y Once no se sacaron ventaja e igualaron 0 a 0.

Incidencias: Leo Rivera erró un penal.

Preliminar: ganó Boca 3 a 2.

Independencia 0 – Olimpo 3

Olimpo goleó en Chaves al ventarrón por 3 a 0. Los goles Bálsamo (2) y Domínguez. Preliminar: ganó Olimpo 5 a 3.

Libre: Ciclista.

Posiciones en Primera: El Nacional 23 (campeón) , Garmense y Huracán 19 , Ciclista 17, Independencia 16 , Colegiales , Quilmes , Olimpo y Once 14 , Echegoyen 13 , Unión 10 , Boca 8 y Villa 6 .

Posiciones en Tercera: Ciclista 26 , Olimpo 23 , Huracán y El Nacional 22, Independencia 21, Villa 19 , Once y Garmense 16 , Echegoyen 13 , Boca 11 , Unión 7 , Quilmes 6 y Colegiales 5 .

Promedios : Huracán 2,061, El Nacional 1, 755, Garmense 1, 727 , Colegiales 1, 714 , Ciclista 1, 306 , Quilmes 1, 272, Once 1,204 , Echegoyen 1, 181, Olimpo y Boca 1, 163 , Unión 1,081 , Independencia 1, 020 y Villa 0, 935 .

Próxima fecha: 13ª, (última): Quilmes vs. Unión, Colegiales vs. Villa, El Nacional vs. Boca, Olimpo vs. Huracán, Echegoyen vs. Ciclista y Once Garmense.

Libre: Independencia.

