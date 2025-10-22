(video) El violento temporal destrozó el techo del Hospital “Eva Perón” de Benito Juárez

Un violento temporal azotó la noche del martes a Benito Juárez y distintas localidades del centro bonaerense, provocando daños materiales, cortes de energía y suspensión de clases.

Uno de los puntos más afectados fue el Hospital Municipal Eva Perón donde parte de la estructura del cielorraso, del estacionamiento y la entrada, se desprendió.

El video, captado por un usuario y el cual pudieron reaccionar rápidamente para que no haya personas heridas, es impactante por la brutalidad que llevaban las ráfagas de viento en el cual indican que fue una “cola de tornado” la que paso por la ciudad.

