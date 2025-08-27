(VIDEO) Entre Necochea y Energía: Choque de 4 camiones. Un fallecido de Oriente

27 agosto, 2025 1.174

Cuatro camiones chocaron esta madrugada en el Km 20 de la Ruta 228. Como consecuencia del triste suceso, hay un chofer oriundo de Oriente fallecido. Los dos primeros rodados se embistieron. Luego vino un tercer camión y se sumó al siniestro. Y trascartón llegó un cuarto transporte. En el lugar la visibilidad estaba muy reducida por niebla y humo de un basural. Dos de los conductores involucrados serían hermanos. NOTICIA EN DESARROLLO

